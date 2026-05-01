Mais de 122 mil rondonienses podem ficar de fora das eleições 2026; Vilhena faz mutirão

Mais de 122 mil eleitores e eleitoras de Rondônia estão com o título de eleitor cancelado e correm o risco de ficar de fora das eleições de outubro de 2026.

O prazo para regularização encerra na próxima quarta-feira, 6 de maio. Após essa data, não há como participar do pleito deste ano.

Diferentemente de outros serviços eleitorais que podem ser resolvidos pelo aplicativo e-Título ou pelo autoatendimento no portal da Justiça Eleitoral, quem está com o título cancelado precisa, obrigatoriamente, comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral ou ponto de atendimento do TRE-RO mais próximo para regularizar a situação.

O cancelamento ocorre geralmente quando o eleitor deixa de votar em três eleições consecutivas sem justificar as ausências. Além de perder o direito de votar, o cidadão nessa situação pode enfrentar restrições como dificuldade para tirar passaporte e tomar posse em concursos públicos.

Em outubro, eleitoras e eleitores de todo o país vão às urnas para escolher presidente, governador, senadores e deputados.

MUTIRÃO EM VILHENA

No município de Vilhena, o cartório eleitoral funcionará em horários especiais para atender a população neste final de semana, sendo: sexta-feira (1º de maio), feriado, e no sábado (2), das 8h às 14h. Já no domingo (3), o funcionamento será das 8h às 12h.

Segundo a Justiça Eleitoral, apesar dos esforços já realizados para disponibilizar os serviços relacionados ao cadastro, ainda é considerado alto o número de títulos eleitorais com pendências no município.

Mais informações pelo telefone (069) 9-9606-5107 e pelo e-mail: zona4@tre-ro.jus.br.