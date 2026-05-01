Rádio Patrulha prende homem dirigindo embriagado em Vilhena

Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira, 1º de maio, após ser flagrado conduzindo um veículo sob forte influência de álcool na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

A abordagem ocorreu durante um patrulhamento tático de rotina em frente a uma casa noturna da região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares avistaram um automóvel VW Gol, de cor branca, trafegando em velocidade incompatível com a via e realizando manobras em “zigue-zague”.

Ao receber ordem de parada, o motorista desembarcou apresentando sinais clássicos de embriaguez, como falta de equilíbrio, fala arrastada, olhos avermelhados e forte odor etílico.

Durante a interpação, o condutor admitiu ter ingerido mais de uma garrafa de cerveja e chegou a escorar-se no veículo para não cair. Ao ser submetido ao teste do etilômetro, o resultado apontou o índice de 0,94 mg/l de ar expelido pelos pulmões, valor que configura crime de trânsito conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ainda no momento da abordagem, ao tentar estacionar o carro por ordem policial, o homem acabou colidindo o para-choque dianteiro contra a tampa de um bueiro, causando danos ao veículo.

Devido à falta de meios para remoção ao pátio da CIRETRAN, o automóvel foi entregue a um condutor habilitado indicado no local.

O motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a lavratura do flagrante e demais providências legais.