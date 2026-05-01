PM estoura “boca de fumo” no Jardim Primavera após prender suspeito no centro de Vilhena

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens e na apreensão de uma quantidade expressiva de drogas na manhã desta sexta-feira, 1º de maio, em Vilhena.

A ocorrência teve início no setor central e se estendeu até uma residência no bairro Jardim Primavera.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático pela Avenida Marechal Rondon, nas proximidades de uma agência bancária, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita caminhando pelo gramado paralelo à BR-364.

Ao notar a presença dos militares, o homem demonstrou nervosismo acentuado, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do suspeito três porções de substância análoga à maconha. Além da droga, ele portava um aparelho celular e a quantia de R$ 1.800,00 em espécie.

Questionado, o homem alegou ser apenas usuário e afirmou que o dinheiro pertencia à sua avó, uma idosa com deficiência visual para quem ele teria realizado o saque.

Como o abordado não portava documentos de identificação, ele conduziu os policiais voluntariamente até sua residência, localizada na Rua 1713. No local, a equipe foi recebida por um segundo homem, que faz uso de tornozeleira eletrônica e possui histórico de condenações criminais.

Apesar de o morador negar a existência de ilícitos, os policiais sentiram um forte odor característico de entorpecentes vindo de um dos quartos. Após uma busca minuciosa, foi localizado, escondido dentro de uma mochila sob uma cama box, um invólucro plástico contendo aproximadamente 450 gramas de maconha.

A forma como o material estava acondicionado dava indícios de que o local funcionava como ponto de comercialização de drogas.

Diante do flagrante, ambos os indivíduos optaram por permanecer em silêncio. Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a apresentação à autoridade judiciária e a adoção das medidas legais cabíveis.