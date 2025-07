Condutor realiza manobras perigosas, foge da PM e acaba ferido após perseguição cinematográfica em Vilhena

Na manhã de sábado, 5, um motociclista identificado como U.T.O.P., de 18 anos, foi detido pela Polícia Militar após uma intensa perseguição pelas ruas de Vilhena.

A ocorrência teve início por volta das 10h no bairro Parque São Paulo, quando uma guarnição em patrulhamento se deparou com o condutor realizando manobras perigosas com uma motocicleta. Ele empinava o veículo em meio ao tráfego intenso, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito iniciou uma fuga alucinada por diversos bairros da cidade. Durante o trajeto, ele passou pela contramão, avançou ao menos três sinais vermelhos, invadiu calçadas com grande movimentação de pessoas, trafegou por vias preferenciais sem reduzir a velocidade e realizou diversas conversões em alta velocidade, sempre desrespeitando as normas de trânsito.

A perseguição seguiu até a Rua V-09, onde U., colidiu com a lateral da motocicleta Yamaha/Fazer YS250, conduzida por V.M., de 59 anos, que teve apenas danos materiais e não sofreu ferimentos.

A viatura da PM, que realizava o acompanhamento tático com sinais sonoros e luminosos ligados, também acabou colidindo com a motocicleta de V., ao tentar efetuar a mesma conversão.

Enquanto o condutor V., era atendido pela guarnição, outra viatura prosseguiu no acompanhamento do infrator, que foi localizado no bairro Cohab. Já na Rua 921, ao tentar convergir à direita para escapar pela Rua Ivan Máximos Alves, o condutor perdeu o controle da moto em um trecho com cascalho solto, caiu ao solo e deslizou cerca de 10 metros.

Mesmo após a queda, U., tentou fugir a pé, sendo contido com o uso de técnicas de imobilização.

Durante o procedimento, ele resistiu e precisou ser algemado. Com escoriações no rosto e corpo, foi levado ao Hospital Regional com suspeita de fratura facial.

A motocicleta usada por U., foi recolhida, e a Politec foi acionada para realizar a perícia no local da colisão com o condutor V. Após os trabalhos, o veículo foi devolvido ao seu proprietário e a viatura policial seguiu em serviço, com apenas um pequeno dano no para-choque dianteiro.

Na delegacia foram realizados os procedimentos administrativos de trânsito, e o celular e a carteira do suspeito foram entregues ao comissário de plantão.

Questionado sobre a fuga, U., confessou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e admitiu que realizava manobras perigosas.

Ele informou que trabalha como barbeiro em um salão na Rua 816, próxima à Avenida Paraná. A polícia já havia recebido diversas denúncias de moradores relatando que o rapaz frequentemente empina motos na região, inclusive com vídeos que comprovam as infrações.

Diante dos fatos, além das sanções administrativas, o motociclista poderá responder por crime de direção perigosa, desobediência, resistência à prisão e dano ao patrimônio público.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.