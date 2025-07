Deputada Gislaine Lebrinha entrega R$ 2 milhões e arco cirúrgico para hospital de Rolim de Moura

Os recursos serão aplicados na melhoria dos atendimentos da unidade. A deputada também viabilizou, junto ao Governo de Rondônia, a aquisição de um arco cirúrgico, equipamento que passa a compor a estrutura do centro cirúrgico do hospital.

A entrega contou com a presença do prefeito Aldo Júlio, da secretária municipal de Saúde, Geiciane Louback, da vereadora Janete Lins e do secretário de Estado da Saúde, coronel Jeferson Rocha.

Segundo a deputada Gislaine Lebrinha, o investimento reforça o compromisso com a saúde pública regional e contribui para a descentralização dos atendimentos especializados no estado.

“Nosso objetivo é garantir que a população do interior tenha acesso a atendimentos mais eficientes e com qualidade. Esses recursos e o novo arco cirúrgico representam um avanço importante para o hospital e para a descentralização da saúde, aproximando os serviços de quem mais precisa”, afirmou.

O governador coronel Marcos Rocha atendeu ao pedido da deputada como parte das ações do Governo voltadas à melhoria do sistema público de saúde em todas as regiões de Rondônia.

O Hospital Municipal Amélio João da Silva é referência regional e atende milhares de pacientes por mês. Com os novos recursos e o equipamento, a expectativa é ampliar os serviços oferecidos e melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).