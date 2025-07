Deputado Delegado Camargo solicita instalação de totens de segurança no bairro Greenville em Cacoal

O deputado estadual Delegado Camargo apresentou a Indicação nº 13565/2025, solicitando ao Governo do Estado de Rondônia a instalação de totens de videomonitoramento no bairro Greenville, em Cacoal.

A medida visa reforçar a segurança da região, que vem enfrentando aumento nos casos de furtos, assaltos e outros delitos.

A solicitação foi motivada por relatos da própria comunidade, que tem demonstrado preocupação com a sensação de insegurança e a falta de ações preventivas. Para o parlamentar, a instalação dos totens seria uma resposta rápida e eficaz, contribuindo para inibir ações criminosas e permitindo atuação mais ágil das forças de segurança.

“Precisamos acompanhar o crescimento urbano com tecnologia que ajude a proteger as pessoas. Os totens de segurança funcionam como aliados estratégicos da polícia, garantindo monitoramento em tempo real e maior sensação de segurança para os moradores”, destacou o Delegado Camargo.

A tecnologia, já adotada em outros municípios, permite não apenas a vigilância constante das vias públicas, mas também o envio imediato de imagens e alertas às autoridades, otimizando o tempo de resposta das operações policiais.

Com a proposta, o deputado reafirma seu compromisso com a segurança pública e com a defesa da população de Cacoal, especialmente em áreas que carecem de atenção urgente do poder público.