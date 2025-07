Funerária de Chupinguaia procura por familiares de homem que morava no distrito de Boa Esperança

A Funerária Bom Pastor, localizada no município de Chupinguaia, está em busca de familiares de José Geraldo da Silva, que faleceu na sexta-feira, 5 de julho.

Segundo informações repassadas à reportagem do Extra de Rondônia, José residia no distrito de Boa Esperança, zona rural de Chupinguaia, porém, até o momento, nenhum parente foi encontrado ou entrou em contato com a funerária.

A identificação e localização dos familiares é fundamental para que sejam oficialmente comunicados sobre o falecimento e para que os procedimentos legais e funerários possam ser realizados conforme determina a legislação vigente.

A funerária solicita que qualquer informação que possa ajudar na localização de parentes de José Geraldo seja repassada com urgência pelos seguintes contatos:

WhatsApp: (69) 99930-3058

WhatsApp: (69) 99937-3553

A colaboração da comunidade é essencial neste momento.