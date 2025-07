Mulher é presa após furtar residência e vender objetos a idosas em Vilhena

Na noite de sábado, 5, uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de uma mulher acusada de furto e receptação no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

A suspeita foi identificada como D.K.B., de 26 anos, que acabou sendo flagrada com diversos pertences roubados de uma residência.

Segundo informações, a PM foi acionada após o morador S.F.S., de 28 anos, relatar que, ao transitar pela Avenida 1705, avistou D., parada em frente a um imóvel abandonado, próxima a um mercado, com uma bicicleta e diversos itens que ele reconheceu como sendo de sua propriedade. A vítima já havia registrado boletim de ocorrência do furto em sua casa, ocorrido horas antes.

A guarnição se deslocou até o endereço e abordou a mulher, que assumiu a autoria do crime. Ela ainda revelou que o furto foi cometido no período da tarde, com o auxílio de três homens identificados apenas como W., J., e outro conhecido como “Neguinho”. D., afirmou ser a mentora do delito.

Durante revista pessoal, foi encontrada em seu bolso uma pequena porção de substância semelhante ao crack, em forma de pedra.

Em diligência contínua, os policiais seguiram até a Rua 1513, onde localizaram uma botija de gás vendida pela suspeita à idosa M.A.P., de 69 anos, por R$ 150. A mulher alegou desconhecer a procedência ilícita do objeto.

Em outro endereço, na Rua 1507, os militares identificaram outro ponto de receptação. Lá, O.A.S., de 68 anos, contou que sua neta de 16 anos adquiriu, por R$ 20, várias vasilhas de alumínio oferecidas por D., O., que trabalha com compra de alumínio, também afirmou não saber que os objetos eram furtados. Devido a problemas de saúde e à sua idade avançada, a idosa não foi conduzida à delegacia.

Os itens recuperados foram relacionados no boletim de ocorrência e encaminhados junto aos envolvidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a autora do furto permaneceu à disposição da Justiça.

As investigações continuam para localizar os demais suspeitos e apurar o envolvimento nas receptações.