Populares detêm ladrão de cabos elétricos após série de furtos em empresa de Vilhena

No final da tarde deste domingo, 6, um homem foi preso em flagrante por furto após ser detido por populares nas imediações de uma empresa localizada na Rua Alagoas, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a Patrulha Reforço da Polícia Militar, foi acionada pela Central de Operações para averiguar uma situação em que moradores haviam capturado um indivíduo que tentava furtar cabos de energia elétrica de um imóvel comercial.

No local, a equipe fez contato com o filho da proprietária da empresa, que relatou que o estabelecimento vinha sendo alvo de furtos há quatro dias consecutivos. Segundo ele, diante da repetição dos crimes, decidiu montar uma campana com apoio de amigos para tentar identificar o responsável.

Durante a vigilância, já neste domingo, o grupo ouviu barulhos vindos do fundo do barracão e, ao averiguar, flagrou o acusado, identificado como C.G.J., de 34 anos, cortando cabos de energia com o auxílio de uma serra.

Ao perceber que havia sido surpreendido, C., abandonou as ferramentas e tentou fugir a pé pela Rua Rio Grande do Norte, mas foi alcançado e contido pelos populares com uso moderado de força até a chegada da PM.

No local do crime, os policiais constataram o arrombamento da porta de acesso à rede elétrica da empresa, além de encontrarem as ferramentas utilizadas na ação criminosa e um chinelo deixado para trás durante a fuga.

Diante da situação, C., recebeu voz de prisão e foi algemado, tanto por ter tentado escapar anteriormente quanto para preservar a segurança dos envolvidos.

Durante a abordagem, o suspeito optou por permanecer em silêncio ao ser questionado sobre o paradeiro dos cabos furtados nos dias anteriores.

C., foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, ele é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, especialmente em furtos de cabos elétricos, o que evidencia sua periculosidade e habitualidade delitiva.