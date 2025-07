Residência é alvejada por disparos de arma de fogo em Vilhena; cápsula de munição é recolhida

Na noite de sábado, 5, uma residência localizada na Rua 8003, no bairro Alvorada, em Vilhena, foi alvo de disparos de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para averiguar a denúncia.

No local, os militares fizeram contato com a moradora do imóvel, identificada como C.R.R., de 66 anos, que relatou ter ouvido três estampidos semelhantes a disparos. Ao sair para verificar, percebeu que o portão frontal de sua residência havia sido atingido por projéteis. Marcas de impacto compatíveis com disparos de arma de fogo foram confirmadas pelos policiais.

Testemunhas que estavam nas imediações informaram à guarnição que dois indivíduos armados foram vistos trafegando em uma motocicleta Honda Titan 160 de cor azul.

Segundo os relatos, ambos efetuaram os disparos em direção ao imóvel e fugiram em seguida, tomando rumo ignorado. Os suspeitos foram descritos como homens altos, magros, vestindo moletom escuro e calça jeans. Não foi possível identificar o modelo das armas utilizadas.

Durante o atendimento à ocorrência, populares entregaram aos policiais uma cápsula de munição calibre .40, encontrada nas proximidades do portão atingido.

O item foi recolhido e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para análise pericial. O perito criminal compareceu ao local e realizou os trabalhos técnicos.

Questionada sobre possíveis motivações, a vítima declarou não possuir inimizades, tampouco ter recebido ameaças recentes que pudessem justificar o ataque. Ela foi orientada pela guarnição quanto aos procedimentos legais e a investigação do caso seguirá sob responsabilidade das autoridades competentes.

A cápsula recolhida e o boletim de ocorrência foram apresentados na Unisp para dar andamento às investigações. Até o momento, os autores não foram identificados.