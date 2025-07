SILVIA CRISTINA: Certificados do curso de manicure e pedicure e de técnicas de maquiagem entregues pelo Casa da Comunidade

Mais uma turma recebeu os certificados de conclusão de cursos, oferecidos pelo programa Casa da Comunidade, uma iniciativa do Ifro de Ji-Paraná, que é mantida com recursos destinados pela deputada federal Sílvia Cristina.

Desta vez, a comunidade contemplada foi a do distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná, com o curso de manicure e pedicure e de técnicas de maquiagem. A qualificação gratuita abre a oportunidade de renda para as mulheres.

“Essa parceria com o Casa da Comunidade tem trazido para as pessoas, especialmente às mulheres, oportunidades de qualificação que asseguram ingressar no mercado de trabalho e conseguir uma renda extra. Fico feliz em ver que o nosso mandato tem contribuído para que essas mulheres possam ter um espaço de aprendizado, trabalhar e ajudar no sustento da família”, observou a deputada.

A parlamentar foi representada na solenidade de entrega pela assessora Ivete Alves, que levou uma mensagem de que a parceria entre a deputada e o Casa da Comunidade continua, para levar mais cursos de qualificação.