Reunião entre prefeitura e setor comercial debate impactos dos atestados médicos excessivos em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 07 de julho de 2025, a Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena se reuniu com representantes do comércio local e o vereador Eliton Costa para discutir um tema que tem gerado sérios prejuízos à economia local: a emissão recorrente e, em muitos casos, desnecessária de atestados médicos em unidades de saúde do município.

Durante a reunião, empresários relataram que a prática tem comprometido o funcionamento dos estabelecimentos, com ausências frequentes e, por vezes, injustificadas de funcionários. A preocupação, segundo os presentes, não é com o direito legítimo à saúde, mas sim com os abusos. Tornou-se comum a apresentação de atestados por parte de colaboradores que, no mesmo período em que deveriam estar em recuperação, postam imagens em redes sociais participando de festas, pescarias ou consumindo bebidas alcoólicas.

“É uma inversão de valores. Como se pode querer que o país progrida se as pessoas não fazem a sua parte? Transformaram um direito fundamental — o cuidado com a saúde — em uma forma de enganar o empregador, de se beneficiar às custas da coletividade”, lamentou um dos comerciantes presentes.

O secretário municipal de saúde, Wagner Wasczuk Borges, destacou que a pasta está atenta à situação e garantiu medidas firmes para combater os abusos. “Seremos vigilantes. Vamos apoiar integralmente nossos profissionais de saúde para que possam agir com segurança, sem sofrer pressões para emitir atestados sem justificativa clínica real. É papel do médico cuidar, mas também é nosso dever garantir que o sistema não seja utilizado de forma indevida”, afirmou.

Como encaminhamento da reunião, a Secretaria Municipal de Saúde se comprometeu a editar uma portaria regulamentando a emissão de declarações e atestados nas unidades de saúde, bem como reforçar a fiscalização e os critérios técnicos para sua concessão. A prefeitura de Vilhena também reforçou que está sensível aos impactos no setor produtivo e irá tomar providências para sanar a situação com responsabilidade e justiça.