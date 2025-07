ARTIGO: BRICS

O BRICS é um grupo de países de mercado emergente, em relação ao seu desenvolvimento econômico. Trata-se de um acrônimo da língua inglesa que é geralmente traduzido como BRICS, reunindo Brasil, Rússia, India e China, até que em 2011 ganhou o “S” pela introdução da África do Sul. Mais tarde vieram Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia, Irã e Indonésia.

Trata-se, portanto, de um grupo de nações de PIB expressivo; com um contingente populacional maiúsculo; e extensão territorial considerável.

O grupo não é um bloco econômico ou uma associação de comércio formal, como no caso da União Europeia. Diferentemente disso, os quatro países fundadores procuravam formar um “clube político” ou “aliança”, e assim converter seu crescente poder econômico em uma maior influência geopolítica.

Entende-se que o BRICS foi criado em 2001, a partir de uma ideia do chefe de pesquisa global do Goldman Sachs, economista O´Neil. Anualmente a cúpula dos BRICS costuma se reunir para discussão de assuntos de seu interesse, fazendo declarações públicas de pontos de vista e recomendações.

Neste ano, a reunião da cúpula foi realizada no Rio de Janeiro-Brasil, nos dias 6 e 7.07.25. Nesta oportunidade, não comparecerem os líderes da Rússia e China, por razões internas.

Como é natural, os interesses do “G 7” (mais ricos) são bem distintos do “BRICS” (emergentes), porque tem objetivos, características e posturas distintas. Muitas decisões tomadas pela cúpula dos BRICS são políticas e nem sempre harmoniosas. Algumas nações do BRICS declaram ser governos democráticos e com liberdade; porém todos sabemos que seu governo são ditaduras fortes e com liberdade vigiada.

O ano de 2025 tem sido bastante conturbado e atípico, mundo afora, no comércio internacional, devido à iniciativa pessoal do presidente dos EUA, que resolveu criar e impor sobre todos uma tarifa extra, baseado nas importações feitas por esse país. Isso causou e/ou causará impactos significativos em diversas economias. Recentemente o presidente Trump irá impor sobre eles (BRICS), uma tarifa de importação de 10%.

Esta atitude impositiva vai, com certeza, receber inúmeras reações, em maior ou menor intensidade. Este mundo foi criado por um Deus poderoso, sábio e justo. Não fomos criados para viver brigando e discutindo uns com os outros, mas para viver e trabalhar; para constituir famílias felizes; para educar filhos/as para a vida; e deixar sempre para as gerações futuras, um mundo melhor, mais justo e mais harmonioso. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.