FFER abre prazo para confirmação dos clubes no Rondoniense Série B 2025 e Série A 2026

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), por meio do Departamento de Competições, abriu o prazo para que os clubes filiados confirmem oficialmente sua participação nas próximas edições do Campeonato Rondoniense Série B de 2025 e Série A de 2026.

Os interessados em disputar a Série B deste ano deverão preencher o termo de participação e apresentar documentação obrigatória, como certidões negativas de débitos junto à própria FFER e ao Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia (TJD/RO), além de comprovantes de recadastramento na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e na FFER em 2025, entre outros requisitos.

Já os clubes que participaram da elite estadual em 2025 — Gazin Porto Velho, Guaporé, Ji-Paraná, Barcelona, Sport Genus e Rolim de Moura — precisam confirmar presença na Série A do ano que vem. O prazo para ambas as divisões encerra-se às 13h30 do dia 21 de julho de 2025.

A FFER alerta que, caso um clube confirme a participação e posteriormente solicite afastamento, licenciamento ou desista da competição, estará sujeito a uma punição de dois anos de afastamento de torneios organizados pela entidade.

A medida visa garantir maior comprometimento e organização nas competições estaduais, fortalecendo o calendário e o nível técnico do futebol rondoniense.