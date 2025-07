Associação Rural de Cabixi recebe plantadeira com atuação da Dra. Taíssa

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) esteve na Linha 7, zona rural do município de Cabixi, para entregar uma plantadeira adquirida por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 60 mil.

O equipamento foi destinado à Associação ARCABPAM e vai fortalecer a produção de milho para silagem, garantindo alimento ao gado no período da seca.

A entrega contou com a presença do vereador Cebinho, parceiro da deputada na articulação da demanda. “hoje junto à deputada Taíssa, aos nossos representantes da associação, os presidentes e toda a comunidade. Nossa Deputada está entregando essa plantadeira que vai ajudar no plantio do milho para a silagem, para o período da seca, para tratar do gado. Muito obrigado! Estamos juntos! Agradeço por esse recurso.”, declarou o vereador.

Dra. Taíssa destacou que seu trabalho é pautado por ações concretas. “Não é promessa. O cheque está aqui simbólico, mas a plantadeira já está no galpão, porque o povo precisa de pressa e precisa plantar. Deus abençoe!”, afirmou.

O presidente da associação, Wander, também comemorou a conquista e ressaltou o impacto positivo para os produtores. “Hoje não precisamos mais comprar, mas antes a gente precisava. Eu mesmo já cheguei a pagar R$ 420 a tonelada da silagem. E como ela hoje mandou essa plantadeira para nós, não precisa mais comprar silagem, graças a Deus e a essa conquista”, relatou.

A iniciativa é mais uma entre os investimentos da deputada Dra. Taíssa em apoio à agricultura familiar, promovendo autonomia, economia e mais qualidade de vida no campo.