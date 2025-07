Circo do Lambada encanta público com grandes atrações em Vlhena

O Circo do Lambada está em temporada especial na cidade de Vilhena e encanta o público de todas as idades com espetáculos repletos de magia, emoção e muitas risadas.

A estrutura está montada ao lado da garagem da Eucatur, com ingressos promocionais no valor de R$ 10 para crianças acima de dois anos e R$ 20 para adultos.

Entre as atrações mais esperadas estão os personagens infantis que fazem sucesso entre os pequenos, como Stitch, Mickey, Minnie, Elsa, Patrulha Canina e a Turma da Kika Gurcêr, além de números circenses clássicos que impressionam pela técnica e criatividade.

Principais atrações:

Acrobacias Surpreendentes – Movimentos sincronizados e saltos impressionantes desafiam os limites do corpo humano.

Globo da Morte – Pilotos aceleram em alta velocidade dentro de uma esfera metálica, em um número de pura adrenalina.

Palhaços Divertidos – Personagens engraçados e carismáticos garantem boas risadas com quadros cômicos e interações com o público.

As sessões acontecem:

Quinta e sexta-feira, às 20h

Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no local ou com desconto pelo site oficial: www.circodolambada.com.br. Mais informações também podem ser obtidas pelo número (66) 9210-9773.