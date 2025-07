Distribuidora é furtada pela segunda vez em Cerejeiras; câmeras registraram ação dos criminosos

Na madrugada desta quarta-feira, 9, por volta das 3h30, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto no município de Cerejeiras.

O crime ocorreu no interior do estabelecimento comercial “Adega do Agro”, que foi invadido por criminosos ainda não identificados.

Segundo informações, os bandidos quebraram parte da estrutura do local para ter acesso ao interior da loja, caracterizando o furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, que trata de arrombamento e concurso de pessoas.

Câmeras de segurança instaladas no estabelecimento flagraram toda a ação dos suspeitos, que agiram de forma rápida, levando diversos produtos do local. As imagens serão utilizadas pela polícia na tentativa de identificar e localizar os autores do crime.

A população expressou indignação diante da crescente onda de furtos e roubos registrados na região.

Comerciantes afirmam que a sensação de insegurança tem aumentado nos últimos meses e cobram medidas mais eficazes das autoridades.

Ainda segundo relatos, esta não é a primeira vez que a “Adega do Agro” é alvo da criminalidade. A reincidência tem preocupado os proprietários e gerado prejuízos significativos ao comércio.

A Polícia Civil deve assumir a investigação para apurar os fatos e buscar a responsabilização dos envolvidos.

Enquanto isso, a comunidade de Cerejeiras clama por mais segurança e reforço no policiamento ostensivo.

>>>Vídeo: