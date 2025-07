Evento beneficente reúne comunidade na 1ª Cavalgada do “Bodão” em Corumbiara; veja fotos

No último sábado, 7, comunidade de Corumbiara se reuniu para participar da Primeira Cavalgada Beneficente do “Bodão”, realizada na Linha 5, KM 5,5. O evento contou com expressiva participação popular e teve como principal objetivo arrecadar fundos para causas sociais.

Após a cavalgada, os participantes aproveitaram um animado bailão, marcado por momentos de confraternização e celebração entre os presentes.

A programação seguiu no domingo, com a realização de um leilão, um torneio e um bingo beneficente, cujos recursos foram destinados ao Lar dos Idosos de Vilhena. A iniciativa busca promover melhores condições de vida aos residentes da instituição.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Apolliane Strapazzon, uma das organizadoras do evento, destacou a importância da ação. “Ficamos muito felizes com a adesão da comunidade. Foi um evento pensado com carinho, e ver tantas pessoas unidas por uma causa tão nobre mostra que a solidariedade ainda fala mais alto”, afirmou.

A arrecadação foi considerada um sucesso, e a organização do evento agradeceu a todos que colaboraram com doações e apoio. A ação evidenciou a força da solidariedade e o espírito de união da comunidade, mostrando que, juntos, é possível transformar realidades e fazer a diferença na vida de quem mais precisa.