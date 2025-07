Faltando uma rodada para fim da 1ª Fase, quatro equipes já estão classificadas no Campeonato Rural em Vilhena

O distrito de Nova Conquista recebeu neste domingo, 6, a 4ª Rodada do Campeonato Rural de Futebol Society 2025, em Vilhena.

Quatro equipes estão matematicamente classificadas para as quartas de final da competição. As quatro vagas restantes serão preenchidas na última rodada da primeira fase, marcada para no próximo dia 13, no Baixadão.

A partida que abriu a 4ª Rodada foi válida pelo Grupo B e terminou com goleada da Linha 100 por 5 a 2 sobre o Baixadão. Destaque para Igor e João Paulo, autores de dois gols cada, Diogo também deixou a dele. Pelo lado do Baixadão, Elian e Daniel balançaram as redes.

Com a vitória, a Linha 100 chegou aos 10 pontos, lidera o Grupo B e já está classificada para a segunda fase do campeonato. Já o Baixadão perdeu uma posição e agora aparece em terceiro, com 6 pontos. O Baixadão precisa de um empate na última rodada para se classificar sem depender de outros resultados.

Ainda pela manhã, mais uma equipe se classificou pelo Grupo B. Trata-se do Camarões que venceu a Cascalheira por 1 a 0 com gol contra de Gustavo e chegou aos 9 pontos. Na última rodada classificatória o Camarões encara a Linha 100, o confronto define a primeira colocação do Grupo B. Já a Cascalheira encara o lanterna Mamaindê e precisa vencer para avançar.

Já no período da tarde, o Rancho SB venceu por 2 a 1 o Mamaindê e segue com chances de classificação. Gilberto e Sidmar marcaram os gols da vitória do Rancho. O único gol do Mamaindê foi marcado contra por Gilberto. Com 4 pontos, a classificação do Rancho SB passa por uma vitória frente ao Baixadão, que joga em casa na última rodada. Já o Mamaindê é a única equipe que chega a última rodada sem chances de classificação.

Pelo Grupo A, o Km 13 venceu o São Lourenço que saiu na frente com gol de José no primeiro tempo, mas tomou a virada com dois gols de Genecy. Com a vitória, o Km 13 chegou aos 9 pontos, é vice-líder do Grupo A e já está classificado para as quartas de final do Rural de Futebol Society.

Já o São Lourenço segue na quinta posição da chave com 3 pontos e com chances, ainda que remotas de classificação. Para isso, precisa vencer o terceiro colocado Vista Alegre, e torcer por um empate entre Cruzeirinho e Nova Conquista.

Vitória também para o Vista Alegre sobre o Cruzeirinho por 1 a 0 com gol de Kayo Eduardo. Com a vitória o Vista Alegre chegou aos 6 pontos e ganhou uma posição, agora é terceiro e está a um empate da classificação. Já o Cruzeirinho caiu uma posição e com 4 pontos é quarto colocado ainda na zona de classificação.

Fechando a rodada, o Canarinho venceu por 2 a 0 o Nova Conquista. Com a vitória sobre a equipe da casa, o Canarinho chegou aos 10 pontos e assegurou a sua classificação para a segunda fase da competição. Na última rodada o Canarinho enfrenta o também classificado Km 13 em partida que vale a primeira colocação da chave. Já a Nova Conquista par se classificar vai precisar não apenas vencer, mas golear o Cruzeirinho por seis gols de diferença e ainda torcer por uma derrota do Vista Alegre para o São Lourenço.

>>> Confira os duelos da última rodada classificatória:

08h00 | Cruzeirinho x Nova Conquista

09h00 | Cascalheira x Mamaindê

10h00 | Vista Alegre x São Lourenço

14h00 | Camarões x Linha 100

15h00 | km 13 x Canarinho

16h45 | Baixadão x Rancho SB