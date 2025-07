Homem conhecido como “Sucata” sofre tentativa de homicídio a tiros em Vilhena; autores seguem foragidos

Na noite de terça-feira, 8, um homem identificado como C.G.J., de 34 anos, conhecido como “Sucata”, foi vítima de uma tentativa de homicídio na Rua Atilio de Oliveira (1513) no setor 29, em Vilhena.

A Polícia Militar foi acionada via Central de Operações após denúncias de disparos de arma de fogo em uma residência no endereço citado. No local, os militares encontraram o portão trancado e ausência de movimentação interna. Vizinhos relataram ter ouvido entre quatro e oito disparos momentos antes da chegada da equipe.

Diante da possibilidade de haver vítimas no imóvel, os policiais retiraram o portão do trilho para averiguação. Durante as buscas, descobriram que a vítima havia pulado o muro da casa, acessado o terreno vizinho e, em seguida, transposto outro muro, escondendo-se no quintal de uma residência situada na mesma rua, onde foi encontrada.

C., relatou que estava acompanhado de J.C.M., de 35 anos, proprietária da casa, quando foi chamado por alguém do lado de fora. Ele não soube afirmar se foi chamado pelo apelido “Sucata” ou “Neguinho”. Ao se aproximar da frente do imóvel, visualizou dois homens armados com revólveres pretos, ambos usando blusas de frio com capuz.

Ainda segundo a vítima, ao avisar que buscaria a chave para abrir o portão, os suspeitos iniciaram uma sequência de disparos, dos quais um atingiu seu braço esquerdo.

Em fuga, C., escalou muros de residências vizinhas até conseguir se esconder. A proprietária da casa, também correu e pulou um muro para a rua lateral, sofrendo escoriações. Nenhum dos dois conseguiu identificar os autores ou informar como eles chegaram ou fugiram do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que recusou ser levada ao hospital. Ele permitiu apenas a limpeza do ferimento e aplicação de curativo, afirmando que o projétil havia transfixado o braço sem atingir estruturas vitais.

O perito criminal esteve no local e identificou sete perfurações em paredes e recolheu dois projéteis, realizando os procedimentos técnicos de praxe.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado. A conduta dos autores revela alto grau de periculosidade e gerou apreensão entre os moradores da região. A Polícia Civil deve investigar o caso.