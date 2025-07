Homem é preso pela PF suspeito de furtar agência dos Correios em Guajará-Mirim

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, na última terça-feira (8), um homem suspeito de furtar fios elétricos e outros bens da agência dos Correios localizada na cidade de Guajará-Mirim, em Rondônia.

De acordo com as informações divulgadas, os crimes ocorreram nos dias 5 e 6 de julho, e as investigações apontam que o suspeito teria invadido a unidade para subtrair diversos materiais.

O caso chama atenção por sua reincidência. Em abril deste ano, a mesma agência foi alvo de um furto semelhante, quando grande parte da fiação elétrica foi levada, provocando a interrupção dos serviços postais por quase três semanas.

A PF segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos na ação criminosa, além de receptadores dos materiais furtados.

O homem preso poderá responder pelo crime de furto, conforme previsto no Código Penal Brasileiro.