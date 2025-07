Mãe aciona polícia após não conseguir medicamento para filho e relatar destrato em unidade de saúde de Vilhena

Na noite da última segunda-feira, 7, por volta das 19h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) Leonardo Alves de Souza, localizada na Rua 819, bairro Alto Alegre, em Vilhena.

No local, os militares fizeram contato com M., 37 anos, que relatou ter ido até a unidade com o objetivo de retirar um medicamento controlado prescrito para seu filho menor de idade. Contudo, segundo a solicitante, foi informada de que o remédio não estava disponível naquela UBS, sendo orientada a procurar outra unidade de atendimento.

M., contou ainda que, após se dirigir à UBS indicada e também não encontrar o medicamento, retornou ao posto inicial. Nesse segundo retorno, de acordo com o relato, ela novamente não obteve sucesso e afirmou ter sido destratada por uma funcionária identificada como R., que, no momento do atendimento posterior, já havia deixado o local.

Inconformada com a falta do medicamento essencial ao tratamento de seu filho e sentindo-se desrespeitada pelo atendimento, M., decidiu acionar a Polícia Militar para o devido registro da ocorrência.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para eventuais providências e deve ser encaminhado às instâncias competentes para apuração dos fatos.