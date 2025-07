PM recupera em Vilhena veículo furtado em Chupinguaia

Na tarde de terça-feira, 8, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para averiguar uma denúncia anônima que indicava a presença de um veículo abandonado em Vilhena.

Segundo as informações, tratava-se de um Toyota Corolla, proveniente de furto na cidade de Chupinguaia.

Ao chegarem no local indicado, os policiais constataram a veracidade da denúncia. O veículo foi localizado em estado de abandono e, ao lado dele, havia uma mochila preta contendo diversos pertences pessoais, além de um crachá com duas chaves identificadas em nome do proprietário do automóvel.

Durante a vistoria, os militares ainda encontraram a chave do veículo escondida ao lado do pneu traseiro. A Polícia Técnico-Científica foi acionada e realizou os procedimentos periciais de praxe no local.

Em seguida, o Corolla foi removido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde serão adotadas as providências cabíveis para apuração do caso e restituição do bem ao legítimo dono.