PRF apreende mais de uma tonelada de drogas durante fiscalização na BR-364 em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia apreendeu, nesta quarta-feira, 9, uma grande quantidade de drogas durante ação de fiscalização de trânsito na BR-364, nas proximidades do km 1, na Unidade Operacional de Vilhena.

No total, foram recolhidos 1.251,34 kg de maconha e seus subprodutos, que estavam escondidos em um caminhão-trator Scania/P 360 A 6×2.

O veículo era conduzido por um homem de 43 anos, oriundo do Estado do Paraná. Durante a abordagem, os agentes verificaram o disco do tacógrafo e constataram que o motorista não cumpria os intervalos mínimos de descanso exigidos pelo artigo 67-C do Código de Trânsito Brasileiro. Diante da infração, foi realizada vistoria no interior da cabine, onde foram encontrados comprimidos de anfetamina de uso proibido pela Anvisa, além de uma grande quantidade de drogas disposta sobre a carga transportada.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Todo o material apreendido foi devidamente registrado para posterior destruição. A ação contou com o apoio técnico da 3.ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Rondônia, que atuou em conjunto com os policiais rodoviários federais.

A PRF ressalta que ações como essa fazem parte de um esforço contínuo para garantir a segurança nas rodovias e promover uma fiscalização mais humanizada, com foco na saúde e qualidade de vida dos motoristas profissionais. Além disso, destaca que, conforme operações recentes realizadas em Vilhena nos dias 16 e 19, o trabalho ostensivo de fiscalização tem refletido também no combate efetivo à criminalidade nas estradas de Rondônia.

As autoridades seguem intensificando o monitoramento para impedir o tráfico de entorpecentes e reforçar a atuação integrada entre os órgãos de segurança pública no Estado.

