Quase duas toneladas de drogas apreendidas ao longo do ano são incineradas na capital de RO

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (9/7), a incineração de aproximadamente duas toneladas de drogas apreendidas ao longo do ano no estado de Rondônia.

Dentre os entorpecentes destruídos, estavam cocaína, maconha, comprimidos de ecstasy, dietilamida do ácido lisérgico (LSD), cogumelos com propriedades alucinógenas e medicamentos.

Todo o material é proveniente de apreensões realizadas em operações de combate ao tráfico de drogas, conduzidas pela Polícia Federal ou forças parceiras no Estado de Rondônia, ao longo dos últimos meses.

Destaca-se, entre os itens incinerados, mais de uma tonelada de cocaína apreendida em ações da PF voltadas à repressão do tráfico interestadual por meio do uso de aeronaves na região.

A ação foi acompanhada por representantes do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, conforme determina a legislação vigente.