Cirone diz que pavimentação da Estrada do calcário atende setor produtivo

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) disse que a pavimentação asfáltica da Rodovia 133, conhecida como Estrada do Calcário, localizada em Espigão do Oeste, atende uma necessidade antiga do setor produtivo rondoniense, além de beneficiar diretamente a população da região.

Ele agradeceu o empenho do governador, coronel Marcos Rocha e do diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de Rondônia, Eder André Dias. “Quero aqui reconhecer o trabalho do governador e do DER, para que essa pavimentação seja executada o mais breve possível”, disse Cirone, durante visita a obra, acompanhado pelo prefeito do município, Weliton Pereira Campos, pelo deputado Jean Mendonça e pelo diretor do DER.

Segundo Cirone, a pavimentação asfáltica da estrada facilitará o acesso dos caminhões à usina, no transporte de calcário para os 52 municípios do Estado. “É mais um importante projeto executado em nosso estado, em favor da população rondoniense”, disse o deputado.

O diretor do DER explicou que a pavimentação da rodovia está sendo executada, em virtude de uma união de forças. “O governador deu uma missão que está sendo cumprida, por meio de um trabalho em conjunto entre o Estado, a Assembleia Legislativa e a Prefeitura de Espigão”, disse.

O prefeito Weliton Pereira, disse que a obra beneficia não somente o município, mas todo o Estado de Rondônia. “Estamos muito agradecidos pela presença do DER, executando essa obra que vai fomentar a economia rondoniense”, afirmou.