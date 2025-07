Coordenador de Captação do Fluminense confirma presença no Rondoniense Sub-11 e Sub-13 em Vilhena

Está confirmada a participação do coordenador de captação do Fluminense Football Club, Carlos Cintra Júnior, na edição 2025 do Campeonato Rondoniense Sub-11 e Sub-13.

A competição, que começa no dia 18 de julho e segue até o dia 22, será realizada em Vilhena (RO) e reunirá aproximadamente 600 crianças de várias regiões do estado.

Cintra Júnior estará em Rondônia a convite do presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), Heitor Costa; do diretor executivo Bruno Costa; e do coordenador das categorias de base da federação, José Natal Jacob. Segundo o profissional, a viagem tem como objetivo acompanhar de perto os jogos e identificar possíveis talentos para o clube carioca.

“Estarei em Vilhena a convite do presidente Heitor Costa, do diretor executivo Bruno Costa e também do coordenador das categorias de base da FFER, José Natal Jacob. Vou acompanhar os jogos do Rondoniense Sub-11 e Sub-13”, afirmou Carlos Cintra.

Para o coordenador da base da FFER, José Natal Jacob, a presença de um representante do Fluminense valoriza ainda mais o evento, além de motivar os atletas.

“Ele é um profissional bem conceituado, de um grande clube que mostrou toda sua força no Mundial. O Carlos vem observar a garotada de Rondônia e, com certeza, a presença dele aqui em Vilhena valoriza bastante a nossa competição. Só temos a agradecer a confiança e incentivo do presidente Heitor Costa e de toda a FFER. Por aqui, está tudo pronto para receber os atletas e iniciar os jogos”, destacou Jacob.

A competição será disputada por 10 clubes: Vilhena, Grêmio, Gazin Porto Velho, Rondoniense Social Clube, Sport Genus, Atlético Cacoal, União Cacoalense, Espigão, Clube Atlético Pimentense e Rolim de Moura. O torneio ocorre durante o recesso escolar, o que facilita a participação das crianças.

O evento tem apoio de diversas entidades e lideranças locais, como a deputada estadual Rosangela Donadon, a Associação Vilhenense de Árbitros, a Liga de Futebol de Vilhena, o Clube Embratel, a Prefeitura de Vilhena – por meio da Semes – e a Câmara de Vereadores de Vilhena.