Cristiane Lopes entrega equipamentos e mobílias a 9 UBSs de Nova Mamoré

A saúde pública de Nova Mamoré acaba de ser significativamente fortalecida com a entrega de novos equipamentos para nove Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Os materiais permanentes foram adquiridos por meio de emenda parlamentar da deputada federal Cristiane Lopes, que destinou o valor de R$ 431.755,32 para qualificar a rede municipal de saúde, proporcionando mais estrutura, conforto e funcionalidade para profissionais e usuários do sistema.

Inicialmente, os equipamentos seriam destinados à UBS Maria Inácio Aguiar, no bairro Cidade Nova, mas a gestão municipal optou por ampliar a distribuição, estendendo os benefícios para outras oito unidades. A decisão garante que mais comunidades sejam contempladas com melhorias que impactam diretamente na qualidade dos serviços prestados.

“Investir na saúde pública é investir na dignidade e no bem-estar das pessoas. Fico feliz em ver essa emenda sendo aplicada de forma ampla, beneficiando diretamente os moradores de Nova Mamoré. Essa é a missão do nosso mandato: trabalhar por recursos que transformem realidades”, destacou a deputada Cristiane Lopes.

Entre os itens entregues estão equipamentos essenciais para o funcionamento das unidades, como armários de aço com prateleiras, balanças antropométricas digitais e pediátricas, bebedouros, biombos com rodízios, cadeiras, computadores, condicionadores de ar, conjuntos de mesa e cadeira, projetores multimídia, estantes, fogões, geladeiras, impressoras, lavadoras industriais, lixeiras com pedal, longarinas, macas clínicas e ginecológicas, mesas de escritório, negatoscópios de LED, nobreaks e televisores.

O prefeito Marcélio Brasileiro destacou a importância do investimento. “Nossa meta é garantir um serviço humanizado e com estrutura adequada para todos os moradores. A parceria com a deputada Cristiane Lopes é um exemplo claro de como o trabalho conjunto entre os poderes pode gerar resultados concretos. Esses equipamentos vão fazer a diferença no dia a dia das unidades de saúde”, afirmou.

Além dessa iniciativa, a deputada Cristiane Lopes já destinou quase R$ 2 milhões para o município de Nova Mamoré. Entre os recursos, estão a aquisição de um veículo para a assistência social e a recente entrega da estrutura do ponto de táxi e mototáxi, reforçando seu compromisso com diversas áreas do desenvolvimento municipal.

“Cada investimento em Nova Mamoré é fruto do nosso compromisso com quem mais precisa. Vamos continuar trabalhando incansavelmente para levar dignidade, estrutura e oportunidades para todos os cantos de Rondônia.”