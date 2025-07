Fenacom e Governo se unem para garantir segurança de jornalista “decretado” pelo PCC em Rondônia

Na sexta-feira (11), a diretoria executiva da Federação Nacional dos Comunicadores – Fenacom se reuniu com o secretário estadual de segurança pública, Coronel Felipe Vital, para tratar sobre as ameaças proferidas por membros da facção criminosa PCC contra o jornalista Rosinaldo Guedes.

A reunião, que foi realizada no Centro Político Administrativo – CPA, contou com a presença do presidente da Fenacom, Fábio Camilo, que alertou sobre o perigo que representa um ataque dessa forma à imprensa rondoniense.

“Logo que tomamos conhecimento dessa situação, entramos em contato com o jornalista Rosinaldo Guedes para intermediar essa ação das forças de segurança. Um profissional não pode ser ameaçado dessa forma apenas por exercer o seu ofício. A imprensa de Rondônia não compactua com ameaças”, relatou Fábio Camilo.

De acordo com o secretário de segurança, Coronel Felipe Vital, as forças de segurança do Estado promoveram uma frente integrada para identificar e localizar os autores das ameaças, além de resguardar a segurança do profissional da imprensa, que teve que sair de sua casa após a confirmação de que a ameaça se tratava de um decreto de bandidos membros do PCC.

“É uma determinação do governador Coronel Marcos Rocha de que o crime organizado não crie asas em nosso Estado. Os marginais que ameaçaram o jornalista Rosinaldo Guedes já foram identificados. Agora, resta confiar no trabalho do nosso serviço de inteligência para que a prisão dessas pessoas seja feita e seja dado um recado bem claro de que o estado de Rondônia e a sua imprensa livre não temem o crime organizado e suas ameaças”, falou Felipe Vital.

O caso

O apresentador há mais de 14 anos de um programa policial veiculado na televisão aberta em Rondônia, Rosinaldo Guedes, vem sofrendo com as ameaças do PCC após realizar a cobertura da operação policial que resultou na morte de sete membros dessa facção criminosa.

Membros do PCC teriam se incomodado com um comentário do jornalista, no qual ele lamentava pelas famílias dos criminosos mortos, porém, que teriam que lamentar mais ainda pelas mais de vinte famílias que perderam entes assassinados por apenas um dos faccionados eliminados pela PM/RO.

Por conta desse comentário, bandidos deixaram uma munição e um bilhete na casa de Rosinaldo Guedes, onde afirmaram que ele estaria “decretado” pela facção, uma espécie de condenação sumária à morte proferida pelo “Tribunal do Crime”.

“Eu tenho 14 anos em uma mesma emissora de TV, sempre atuei de maneira parcial, mas nunca irei pesar a balança mais para o lado do bandido, e sim, para a polícia. Quero agradecer o trabalho policial e de inteligência desempenhado pelo Governo de Rondônia, que hoje posso garantir que salvou a minha vida por conta da sua eficiência”, relatou Rosinaldo Guedes.

Por fim, os membros da Fenacom e o Governo de Rondônia firmaram o compromisso de agirem unidos para garantir um Estado democrático, seguro e justo.