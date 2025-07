Homem é preso pela PF ao retirar envelope com cédulas falsas nos Correios de Santa Luzia D’Oeste

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira, 11, um homem no momento em que retirava uma encomenda contendo cédulas falsas na agência dos Correios do município de Santa Luzia D’Oeste, em Rondônia.

A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência que monitorava uma remessa suspeita, identificada pelos órgãos de segurança como contendo moeda falsificada. Acompanhando o trajeto do envelope, os policiais federais realizaram a abordagem no momento exato em que o destinatário recebeu o pacote.

Durante a fiscalização, foram localizadas no envelope 29 cédulas de R$ 50 e 6 cédulas de R$ 100, totalizando R$ 2.050 em notas falsas.

Ao ser questionado, o suspeito confessou ter adquirido o dinheiro falso após ver um vídeo patrocinado em uma rede social que oferecia as cédulas por meio de negociação direta. Segundo ele, a compra foi toda feita online.

O homem foi conduzido à unidade da Polícia Federal, onde foi autuado por crime contra a fé pública, e em seguida encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça Federal.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema de falsificação e distribuição de moeda falsa pela internet.