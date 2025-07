Homem invade escola para fugir de suposta perseguição por dívida com traficante em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 11, um homem foi detido após invadir a Escola Genival Nunes da Costa, localizada no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada pela Central de Operações após o vigilante da unidade escolar conter um indivíduo que havia pulado o muro da instituição.

Ao chegar ao local, os policiais constataram a veracidade da ocorrência. O homem, identificado como E.K.C.R., de 19 anos, estava sob custódia do vigilante, que relatou tê-lo surpreendido dentro da escola, após a violação do muro de acesso.

O suspeito declarou que havia invadido o local para se esconder, pois estaria sendo perseguido por indivíduos que, segundo ele, queriam matá-lo. Ainda de acordo com o relato do suspeito, a perseguição seria motivada por uma dívida relacionada à compra de uma “pedra”, expressão comumente utilizada para se referir à droga conhecida como crack.

Diante dos fatos, a guarnição deu voz de prisão ao suspeito e o conduziu até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). Na delegacia, E., assumiu o compromisso de comparecer posteriormente ao juízo competente, conforme prevê a legislação vigente.

A situação levantou a suspeita de possível envolvimento do conduzido com o tráfico de entorpecentes, o que poderá ser alvo de investigação futura. Após os procedimentos de praxe, a equipe policial manteve patrulhamento nas imediações da escola, com o objetivo de garantir a segurança da comunidade escolar e prevenir novas ocorrências.