Motocicleta com chassi adulterado é apreendida e condutor levado à delegacia em Vilhena

Na tarde de sexta-feira, 11, uma ação conjunta da Polícia Militar e da equipe do Núcleo de Inteligência (NI) resultou na apreensão de uma motocicleta com sinais identificadores adulterados e na condução do condutor à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena.

De acordo com informações registradas em boletim, a Central de Operações acionou uma guarnição para prestar apoio a uma equipe do NI que acompanhava uma motocicleta Honda/CG Titan de cor preta, que trafegava sem placa de identificação nas proximidades da Rua 8225, no bairro Alto dos Parecis.

Ao chegar ao local, os policiais visualizaram o veículo e realizaram uma abordagem de rotina, conforme os procedimentos operacionais padrão. Durante a verificação, o condutor apresentou um documento referente a uma motocicleta preta. No entanto, ao conferir os elementos de identificação do veículo, os policiais constataram que o número do chassi havia sido suprimido por raspagem, impedindo a verificação da autenticidade dos dados apresentados.

Questionado sobre a origem da motocicleta, o condutor declarou, de forma espontânea, que havia adquirido o veículo por meio da plataforma Facebook, pagando a quantia de R$ 4 mil. Ele, contudo, não apresentou qualquer comprovante da negociação ou documento que comprovasse a procedência legal do veículo.

Diante dos indícios de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme previsto no artigo 311, §2º, inciso I, do Código Penal, e da suspeita de receptação, nos termos do artigo 180, caput, do mesmo código, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

O veículo e a chave de ignição foram entregues à autoridade policial de plantão.