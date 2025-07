Oficina gratuita de fotografia criativa será realizada em Vilhena; inscrições abertas

Entre os dias 18 e 26 de agosto, Vilhena (RO) será realizada a formação “Periferia em Foco: Oficina de Fotografia Criativa”, coordenada pelo fotógrafo Washington Kuipers.

O projeto tem como foco a formação de jovens moradores de bairros periféricos, oferecendo uma experiência completa de aprendizado técnico e artístico na área da fotografia.

Com 18 vagas disponíveis, a oficina já está com inscrições abertas e promete aliar teoria e prática, utilizando câmeras profissionais. Durante as aulas, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre técnicas de fotografia e desenvolver um olhar sensível sobre as realidades locais.

O encerramento da formação contará com uma exposição coletiva, onde os participantes poderão exibir suas produções. Além da capacitação, cada aluno receberá uma bolsa no valor de R$ 500,00 como forma de incentivo à participação.

Segundo o coordenador Washington Kuipers, o objetivo principal da oficina é estimular a inclusão social e oferecer aos jovens uma nova ferramenta de expressão cultural, valorizando suas vivências e perspectivas sobre o território onde vivem.

As inscrições podem ser feitas de forma online, pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIeNsyCB1gox1xERnMmI3iC00cX3Ymc3fJRrXmqEX0lUmJ6Q/viewform

Esse projeto foi contemplado pelo Edital Nº 10/2024/SEJUCEL-SIEC LPG – Fomento para Produção de Artes Integradas Rondoniense – Lei Paulo Gustavo.