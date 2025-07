Ambulância tomba ao desviar de motoqueiro na zona rural de Vilhena

Na manhã deste domingo, 13, uma ambulância pertencente ao município de Vilhena tombou enquanto transitava pela linha 145, na zona rural da cidade. O veículo prestava assistência a um paciente no momento do acidente.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor relatou que precisou desviar bruscamente de um motociclista que surgiu repentinamente na via. A manobra fez com que ele perdesse o controle da direção, resultando no tombamento da ambulância.

Felizmente, não houve feridos no incidente, e os danos foram apenas materiais.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência. A perícia técnica também foi mobilizada para apurar as circunstâncias do acidente.