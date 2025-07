Ao EXTRA, presidente do PSD confirma: “Adailton Fúria será candidato ao governo”

O presidente estadual do PSD, Expedito Júnior, afirmou em conversa com o Extra de Rondônia, que o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, será candidato ao governo de Rondônia nas eleições de 2026.

O partido já negocia alianças com outras siglas para formar uma coligação sólida. O nome do vice-prefeito na chapa será bem alinhado politicamente e virá de Porto Velho.

Expedito destacou o trabalho realizado por Adailton Fúria em Cacoal, especialmente o expressivo resultado nas urnas: 83,16% de aprovação na reeleição, com 40.270 votos.

Entre as ações elogiadas estão: Saúde: implantação do Pronto Atendimento Materno‑Infantil, do pronto-socorro pediátrico e do Hospital de Campanha adotado no período da pandemia, que virou unidade permanente. Infraestrutura urbana: pavimentação e recuperação de 90% da malha viária urbana e 100% dos bairros, além de melhorias na iluminação pública. Educação: adoção do sistema apostilado “Aprende Brasil”, reforma de 100% das escolas, renovação da frota escolar em 70% e entrega de duas creches com obras paradas desde 2016. Assistência social e eventos: organização de eventos, como o Dia das Crianças, que reuniu cerca de 8 mil pessoas e premiou estudantes com bicicletas em parceria com deputado estadual.

Para Expedito, o desempenho à frente da prefeitura e a ampla aprovação popular demonstram que Fúria está capacitado para assumir a gestão de Rondônia, “preparado para fazer de Rondônia um grande estado.”

Com a homologação da pré-candidatura, o PSD seguirá fortalecendo alianças políticas e definindo o vice de Porto Velho. A oficialização da chapa deve ocorrer nos próximos meses, com foco em atrair apoio regional e estadual.