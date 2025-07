POLÍCIA AMBIENTAL REALIZA LEILÃO DE MADEIRA ITAÚBA APREENDIDA EM VILHENA

O Centro de Ensino da Polícia Militar do Estado de Rondônia, com sede em Porto Velho, por meio da comissão designada pela Portaria nº 5680, de 3 de julho de 2025, torna público o Edital de Leilão para a venda de madeira da espécie itaúba, apreendida em decorrência de crimes ambientais.

Poderão participar do certame pessoas físicas ou jurídicas, que deverão acessar o link:

Clique AQUI para acessar o edital.

Em seguida, os interessados deverão baixar, preencher e assinar a proposta, entregando-a até às 08h do dia 17 de julho de 2025 (quinta-feira), em um dos seguintes locais:

Quartel da Polícia Militar Ambiental, localizado na BR-174, ao lado do Parque Ecológico, em Vilhena;

Centro de Ensino da PMRO, situado na Rua Aparício de Moraes, nº 3869, Bairro Industrial, em Porto Velho.

Também será permitido o envio da proposta por e-mail, juntamente com o Cadastro Técnico Federal (CTF/IBAMA), para o endereço eletrônico:

div.projetos.ce@gmail.com

Estão disponíveis para leilão madeiras da espécie itaúba, desdobradas em lascas/roliços e mourões. Os interessados poderão visualizar os lotes diretamente no Quartel da Polícia Ambiental de Vilhena, mediante agendamento prévio com o responsável, por meio do WhatsApp:

(69) 9 9960-9080

Após o recebimento das propostas iniciais, os participantes poderão apresentar contrapropostas no mesmo dia, entre 09h e 12h.

Todo o valor arrecadado com o leilão será revertido em melhorias e aparelhamento do Centro de Ensino da Polícia Militar do Estado de Rondônia.