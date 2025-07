VÍDEO: Carreta tomba após ultrapassagem malsucedida próximo a Cerejeiras

Na noite deste sábado, 12, uma carreta tombou após uma tentativa de ultrapassagem malsucedida na BR-435, aproximadamente 20 quilômetros do município de Cerejeiras, no Cone Sul de Rondônia.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, duas carretas seguiam no sentido Colorado do Oeste, quando, ao se aproximarem de uma curva, uma delas iniciou uma ultrapassagem. No entanto, o motorista se deparou com um ônibus que vinha no sentido contrário da via.

Para evitar uma colisão frontal, o condutor da carreta tentou desviar bruscamente, mas acabou saindo da pista e tombando às margens da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência e orientar o tráfego no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Houve apenas danos materiais no veículo acidentado.

>>>Vídeo: