VÍDEO: Motorista perde controle e derruba poste em rotatória de Vilhena

No final da tarde deste domingo, 13, um grave acidente foi registrado na BR-364, no perímetro urbano de Vilhena.

Um motorista que seguia sentido Cuiabá perdeu o controle da direção do carro que conduzia, um Fiat Uno, e colidiu violentamente contra um poste em uma rotatória da rodovia.

Com o impacto, o poste foi derrubado e o condutor ficou ferido, sofrendo fraturas nas pernas. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional para atendimento médico.

De acordo com as primeiras informações, o motorista não apresentava sinais de embriaguez e estaria a caminho do trabalho no momento do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, isolou a área e realizou o controle do tráfego até a chegada da perícia, que deverá apurar as causas exatas da colisão.

>>>Vídeo abaixo: