Definidos duelos das quartas de final do Campeonato Rural de Futebol Society em Vilhena

O Campo do Baixadão recebeu no domingo, 12, a última rodada da fase classificatória do Campeonato Rural de Futebol Society 2025, em Vilhena.

A rodada decidiu os últimos classificados e definiu os duelos das quartas de final da competição que movimenta a área rural vilhenense.

Pelo Grupo A, o resultado foi empate em 1 a 1 entre Canarinho e Km 13. Os gols marcados foram de Genecy, pelo Km 13, e de Elivelton, pelo Canarinho. Com o resultado, as duas equipes garantiram vaga na segunda fase da competição com o Canarinho somando 11 pontos e o Km 13, 10 pontos.

A terceira colocação do Grupo A ficou com o Vista Alegre que venceu na última rodada do São Lourenço por 3 a 0 com gols de Antônio, Samuel e Weslen. Com a derrota, o São Lourenço se despediu da competição com uma vitória, quatro derrotas e saldo negativo de seis gols.

Com três gols de Wesley e um de Paulo Roberto, o Cruzeirinho venceu o Nova Conquista por 4 a 2 e ficou com a última vaga do Grupo A. Os gols marcados por Itamar e Josimar não evitaram a eliminação do Nova Conquista que venceu apenas uma partida, sofreu quatro derrotas em cinco jogos e se despede ainda como a pior defesa da primeira fase. O time sofreu 12 gols, terminando com um saldo negativo de oito gols.

Pelo Grupo B do Campeonato Rural, a primeira colocação ficou com a Linha 100, que empatou na última rodada em 2 a 2 com Camarões e somou 11 pontos. NIlron e Wander marcaram pela Linha 100. Willian e Igor foram os autores das gols do Camarões, que avançaram na segunda posição com 10 pontos.

A terceira vaga do grupo ficou com o Baixadão que venceu o Rancho SB por 1 a 0 com gol de Juarez e somou 9 pontos.

Com gols de Fabio, Gustavo, Marcos e Leandro, a Cascalheira goleou por 4 a 1 a equipe Mamaindê e com 7 pontos ficou com a quarta vaga da Chave B. Com apenas um empate e quatro derrotas, a equipe Mamaindê ficou de fora da segunda fase.

A rodada de quartas de final está agendada para o domingo, 20, no Km 13 com dois jogos pela manhã, e dois no período da tarde. Confira os duelos:

09h00 | Canarinho x Cascalheira FC

10h00 | Cruzeirinho x Linha 100

14h00 | Vista Alegre x Camarões

15h00 | Km 13 x Baixadão