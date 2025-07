Volta do Brasileirão: Flamengo se mantém na liderança e São Paulo se aproxima do Z4

A retomada do Brasileirão após a pausa para o Mundial de Clubes não deu margem para acomodação. Em campo, os resultados do fim de semana redesenharam a briga pela liderança e acirraram a disputa contra o rebaixamento.

No Maracanã, o Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0, com gols de Luiz Araújo e Wallace Yan. Com o resultado, o rubro-negro chegou aos 27 pontos e lidera o Brasileirão.

O Tricolor teve uma atuação apagada na reestreia de Hernán Crespo, não finalizou no gol e permaneceu com 12 pontos, na 15ª posição, perto da zona de rebaixamento.

O Internacional, pressionado pela má fase, venceu o Vitória por 1 a 0 no Beira-Rio com gol de Bruno Tabata nos acréscimos. O triunfo tirou o Colorado do Z4, que agora está na 13ª posição, e empurrou o time baiano para a zona da degola, agora com 11 pontos, no 17º lugar.

No clássico entre cariocas disputado em Brasília, o Botafogo bateu o Vasco por 2 a 0, na estreia de Davide Ancelotti no comando da equipe. Arthur Cabral e Nathan marcaram. O Botafogo chegou a 21 pontos e se mantém competitivo na parte de cima, na 6ª posição. O Vasco segue com 13 pontos, à beira do rebaixamento, na 14ª.

Já em Salvador, o Bahia venceu o Atlético-MG por 2 a 1 com um gol de Michel Araújo nos acréscimos. Hulk chegou a empatar com um gol olímpico, mas o time mineiro acabou superado. O Bahia assumiu a quarta colocação com 24 pontos, enquanto o Galo estacionou nos 20 pontos e assumiu a 8ª posição.

Jogos de domingo (13)

O Corinthians perdeu em casa para o Bragantino por 2 a 1. Eduardo Sasha abriu o placar, Cacá empatou para o Timão, mas Thiago Borbas marcou o gol da vitória no último lance da partida. O alvinegro ficou com 16 pontos, na 11ª colocação. O Bragantino chegou a 26 pontos e assumiu a terceira posição.

O Cruzeiro goleou o Grêmio por 4 a 1 no Mineirão, chegou aos 27 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão, igualando a pontuação do Flamengo. Kaio Jorge foi o destaque da partida com três gols, e a equipe mineira teve controle total das ações diante da torcida. O Grêmio, que marcou com André Henrique no segundo tempo, teve atuação abaixo e segue longe das primeiras posições, na 12ª colocação.

Fechando o fim de semana, o Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0 na Arena Castelão e ganhou fôlego na tabela. Galeano marcou o único gol do jogo após falha da defesa rival. O Vozão chegou a 18 pontos e assume a 9ª colocação. O Leão do Pici segue com 10 pontos, na 18ª posição.

O clássico foi truncado, com muitas faltas e pouco trabalho para os goleiros. O Fortaleza até tentou reagir no segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota.

Nesta segunda-feira (14), Juventude e Sport se enfrentam às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Os confrontos entre Santos x Palmeiras e Mirassol x Fluminense ainda não têm data definida e seguem pendentes para a conclusão da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.