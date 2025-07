Erosão avança e coloca em risco tráfego na BR-364 em Vilhena

Uma erosão de grandes proporções localizada às margens da BR-364, na saída de Vilhena sentido Porto Velho, tem gerado grande preocupação entre moradores, empresários e usuários da rodovia.

O local é considerado crítico por especialistas e corre risco de colapso parcial, o que pode comprometer seriamente a única ligação terrestre entre o Sul do Brasil e os estados de Rondônia e Acre.

De acordo com um engenheiro civil Wdson Gutierizz, que acompanha de perto a situação, o avanço da erosão já provocou a queda de vários postes e ameaça invadir completamente um imóvel privado situado ao lado da pista. O engenheiro, revelou que há meses vinha participando de negociações para a construção de um condomínio residencial na área afetada. No entanto, o projeto está suspenso por causa da instabilidade do terreno e da ausência de ações efetivas por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

“Estávamos em tratativas com os proprietários do imóvel para desenvolver um projeto, mas paralisamos tudo. Com o DNIT sem apresentar solução, não temos segurança para seguir”, afirmou o engenheiro.

Ele alertou ainda que o problema tende a se agravar com a chegada do período chuvoso. “Se romper ali, o impacto será enorme para todo o estado e até para o Acre. Estamos em julho e, até agora, nem sinal de projeto”, disse.

Além do prejuízo econômico, há receio de que a erosão possa causar acidentes e comprometer o tráfego de veículos, que é intenso no trecho, especialmente de carretas e caminhões que abastecem a região Norte.

comunidade local e os motoristas que trafegam pela BR-364 cobram uma resposta urgente das autoridades responsáveis. O risco de isolamento logístico para Rondônia e Acre, caso o trecho venha a ceder, é considerado real e iminente.