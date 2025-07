Festival Sicoob Sabor vai premiar até R$ 1,5 mil em Concurso de Bolo Decorado em Vilhena

Os confeiteiros da região vão mostrar todo o seu talento no 8º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena (RO) no Concurso de Bolo Decorado.

O evento acontecerá no dia 26 de julho, às 10h, no Parque de Exposições de Vilhena. Com categorias Amador e Profissional, o festival premiará os vencedores com R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

O regulamento e as inscrições estão disponíveis no site sicoobsabor.com.br/bolodecorado , até o dia 22 de julho. As vagas são limitadas.

Os participantes deverão levar a massa e o recheio prontos e a decoração será finalizada ao vivo durante o concurso. Os participantes terão 1 hora para confeitar o bolo, seguindo o tema do festival: “Amazônia Rural”.

Os bolos serão avaliados por um júri técnico, seguindo os critérios definidos no regulamento, como criatividade, execução técnica, coerência com o tema, harmonia de cores e composição visual, sabor e estrutura.

Quem pode participar?

O concurso é aberto a maiores de 18 anos, para quem possui MEI ativo (Profissional) e quem faz bolos por hobby e não comercializa (Amador).

Outra exigência do regulamento é que a estrutura do bolo teve ter 15 cm de diâmetro e altura, e é proibido o uso de papéis comestíveis impressos ou itens artificiais.

Sicoob Sabor ‘Amazônia Rural’

O Concurso de Bolo Decorado é uma oportunidade de valorizar o talento local e adoçar ainda mais a programação do Sicoob Sabor ‘Amazônia Rural’, que terá início no dia 23 de julho e seguirá com atividades culturais e roteiro gastronômico até 5 de agosto.

Confira a programação completa do festival no App Credisul Eventos ou no site sicoobsabor.com.br.