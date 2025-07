Ieda Chaves garante segurança com gerador de energia cirúrgico para o Hospital Santa Marcelina

Na ocasião, a deputada reafirmou seu compromisso com uma saúde mais digna para todos ao destinar uma emenda parlamentar individual no valor de R$ 180 mil para a aquisição de um gerador de energia cirúrgico de alta tecnologia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

O objetivo foi ouvir as demandas da unidade e verificar de perto como funcionam os atendimentos.

De acordo com a parlamentar, é gratificante poder contribuir com recursos que proporcionam mais tranquilidade durante a realização de procedimentos cirúrgicos na unidade hospitalar. “É um equipamento moderno e que só o Hospital Santa Marcelina possui. Isso é muito bacana, significa mais segurança na cirurgia, mais precisão”, afirmou, reforçando seu compromisso com a instituição que realiza um trabalho de atendimento médico especializado de suma importância para o município e o estado.

“Um gerador de energia auxilia em cirurgias de próstata, ginecológicas e gerais. É um equipamento fantástico para a segurança dos nossos pacientes. Queremos agradecer pela destinação, que com certeza será muito bem utilizada em benefício dos pacientes de Rondônia”, expressou Irmã Lina Maria Ambiel, diretora das obras sociais e do hospital.

Dados

Atualmente, o Hospital Santa Marcelina dispõe de 130 leitos e é a principal referência em atendimento de média complexidade para a população da região Norte. A unidade está localizada na BR-364, km 17 – Zona Rural, sentido Candeias do Jamari.