IFRO apresenta projetos de Arquitetura e Urbanismo com soluções para Vilhena

Nesta quarta-feira (16), às 19h, o auditório da Câmara de Vereadores de Vilhena será palco de um importante evento acadêmico.

Os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo do IFRO (Instituto Federal de Rondônia), campus Vilhena, vão apresentar, junto com seus professores, projetos desenvolvidos ao longo do curso que propõem soluções práticas para problemas reais da cidade.

As propostas abrangem diversas áreas, como Saúde, Cultura, Educação, Direitos da Mulher, Urbanismo, Meio Ambiente, Transporte, Acessibilidade, Lazer e Assistência Social. Até mesmo a “hospedagem moteleira” é abordada de forma criativa e técnica em uma das pesquisas.

O evento é aberto ao público e todos são convidados a participar, especialmente moradores que se interessam pelo desenvolvimento urbano e pelas causas sociais de Vilhena. Confira abaixo a lista completa dos trabalhos que serão apresentados:

Oásis urbano: design generativo e conforto sensorial em abrigos paramétricos – Fabrício Barbosa dos Anjos

Cidade e espaços relegados: análise urbana do Parque de Exposições – Lígia Almodóvar Vendimiatti

Casa Abrigo para Mulheres em Situação de Violência – Rita Carolina Aimi

Arquitetura dos prazeres – proposta de hospedagem moteleira – Jaíne Ferreira dos Santos

Hoje tem feira: narrativas orais e imagéticas sobre feiras livres – Maria Isabel Pereira Castro

Arquitetura e saúde: proposta para o Hemocentro Regional – Tailiny Sthefani Pereira

Entre ruas e ruínas: reabilitação para habitação de interesse social – Isabely Thaís Lopes Moura Lucca

Envelhecimento saudável em casas inteligentes – Victor Mateus Beatto

As calçadas da avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e acessibilidade – Simone Chybiak Queiroz

Soluções sustentáveis para drenagem urbana – Juliana Santos da Silva

Habitar na Amazônia: design passivo para habitação social – Victor Souza dos Santos

Revitalização do trecho do Igarapé Pires de Sá – Iana Paula Gonçalves Fermou

Requalificação da feira livre Armindo Antônio Vicelli – Camila Antonia Coelho de Andrade

Qualidade de vida e lazer: praça do residencial Açaí – Joice Moura Nogueira Teixeira

Arquitetura esportiva como ferramenta de educação e inclusão – Samuel Castro

Restaurante popular como espaço de socialização – Jaqueline de Araújo Anciloto

Projeto urbano de recuperação dos cursos d’água em Pimenta Bueno – Luiz Eduardo de Aguiar de Souza

Abrigo “Vidas de Quatro Patas” para cães em Vilhena – Karina Said Tavares Feitoza

Requalificação do Parque de Exposições de Vilhena – Lígia Almodóvar Vendimiatti

Reformulação projetual da Igreja Nossa Senhora Aparecida – Polyana Riva da Silva

Habitação social na Região Norte: novas avaliações pós-ocupação – Francielle Fernandes

Reforma e ampliação de escola municipal – Khetlyn Soares Pio Oliveira

Estudo e proposta de terminal aeroportuário para Vilhena – Lucas Gabriel da Silva Aires

Arquitetura maçônica: nuances e singularidades em Vilhena – Leandro Vieira Gamba

Viabilização do reuso do vidro em Vilhena – Angela Cristina Ferreira da Silva

A apresentação dos projetos busca contribuir com ideias inovadoras para transformar a realidade urbana de Vilhena. A participação da comunidade é fundamental para fortalecer o diálogo entre a academia e o poder público.