Paralisadas desde 2024, obras no viaduto da BR-364 serão alvo de investigação em Vilhena

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou, nesta terça-feira (15/07), requerimento do senador Marcos Rogério (PL-RO) para a realização de uma diligência externa na região de Vilhena, com o objetivo de apurar os motivos da paralisação das obras do complexo viário entre a BR-364 e a 435, principal acesso ao município de Colorado do Oeste.

Orçado em R$ 27 milhões, o projeto prevê a construção de um complexo viário, a cerca de 10 km da área urbana de Vilhena, para dar acesso a municípios do Cone Sul.

As obras, no entanto, estão paradas desde o fim de 2024, em função de um impasse envolvendo a retirada de torres de energia da Energisa e a empresa responsável pela execução.

A paralisação tem gerado transtornos e elevado o risco de acidentes no trecho. Moradores e condutores relatam insegurança frequente na região.

“O Senado vai até o local. Queremos entender o que está impedindo a continuidade dessa obra tão importante para Rondônia. A população não pode continuar refém de entraves burocráticos enquanto vidas estão em risco”, afirmou Marcos Rogério, presidente da Comissão de Infraestrutura.

Além da diligência, o parlamentar também apresentou requerimento para que o DNIT preste esclarecimentos formais sobre o andamento da obra, os motivos da suspensão, os custos para a retirada das torres e demais relatórios técnicos que embasam o impasse. O senador também cobra a adoção de medidas concretas para garantir a retomada dos serviços.

A visita técnica será realizada nas próximas semanas e contará com a presença de senadores, técnicos e representantes dos órgãos envolvidos.