Shows por R$ 25 na Sicoob Agroshow marcam o encerramento da campanha de 25 anos da Sicoob Credisul 

A Sicoob Credisul preparou uma ação especial para encerrar as comemorações de 25 anos. A cooperativa disponibilizou 2 mil ingressos para cada show, de Edson & Hudson (25/7) e Barões da Pisadinha (26/7) na Sicoob Agroshow. A iniciativa é uma forma de agradecer a todos que fazem parte da história da cooperativa.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ingressosweb.com.br ou diretamente em qualquer agência da Sicoob Credisul.

Quem comprou antes o passaporte para os shows da Sicoob Agroshow terá o valor total reembolsado e ganhará os ingressos. O estorno será realizado pela plataforma de vendas em até 45 dias.

A Sicoob Agroshow acontecerá de 23 a 26 de julho, no Parque de Exposições de Vilhena. A entrada no parque será liberada a partir das 10h, com acesso e estacionamento gratuitos. Nos dois primeiros dias os shows de Mateus Rott (23/7) e Davi Sacer (24/7) serão gratuitos, abertos para toda a comunidade, a partir das 21h.

Realizada pela Sicoob Credisul, a feira conta com a correalização da Prefeitura Municipal e do Sebrae RO, além do apoio da Sejucel – Secretaria Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer.

O evento reunirá mais de 200 expositores de diversos setores e contará com leilão de gado, vitrine de touros, palestras gratuitas, torneio leiteiro, campo experimental, feira multissetorial e uma ampla praça de alimentação com o Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena.