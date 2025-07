Veja detalhes do confronto em Cacoal que terminou com a morte do foragido condenado por matar policial em Vilhena

Em uma ação integrada de inteligência e repressão ao crime, a Polícia Militar de Rondônia localizou, na cidade de Cacoal, o foragido Cledivaldo Ferreira da Silva, condenado pelo assassinato do cabo PM Gilberto Santos Passos, ocorrido em 2019.

Ele havia fugido do sistema prisional de Vilhena no dia 9 de junho deste ano, após serrar as grades de uma cela junto com outros detentos.

A operação foi coordenada pelo Comando Regional de Policiamento III (CRP-III) e contou com a atuação direta do 4º Batalhão da Polícia Militar. Após intenso trabalho de investigação e monitoramento, os policiais identificaram o local onde Cledivaldo estava escondido.

Durante a tentativa de cumprimento do mandado de prisão, o foragido reagiu com violência, atentando contra a vida dos policiais com um revólver calibre .38. Diante da agressão iminente, as guarnições reagiram e neutralizaram o indivíduo. Cledivaldo chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No imóvel onde ele estava escondido, além do revólver utilizado na ação, também foi localizada uma garrucha.

A atuação rápida e eficaz da Polícia Militar reforça a postura firme adotada pelo Comando da Corporação, sob liderança do comandante-geral, coronel PM Régis Braguin. O oficial tem reiterado que qualquer atentado contra a vida de policiais é um ataque à sociedade, e que a resposta institucional será sempre proporcional, legal e contundente.

Sob o comando de Braguin, a Polícia Militar de Rondônia vem intensificando operações estratégicas em todo o estado, com foco no combate à criminalidade, na preservação da ordem pública e na garantia da segurança da população. Casos como o de Cledivaldo reforçam o comprometimento da corporação em impedir que crimes contra agentes do Estado fiquem impunes ou ameacem a paz social.