Vilhena sedia Campeonato Estadual de Futebol Sub-11 e Sub-13 entre os dias 18 e 22 de julho; veja tabela

Entre os dias 18 e 22 de julho de 2025, Vilhena será palco do Campeonato Estadual de Futebol nas categorias Sub-11 e Sub-13.

A competição, que faz parte do calendário oficial da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), contará com a participação de equipes de várias regiões do estado e promete movimentar o cenário esportivo e econômico da cidade.

A organização está sob responsabilidade da Liga de Futebol de Vilhena, em parceria com a Associação Vilhenense de Árbitros. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), e dos clubes Embratel e Clube dos Estados.

Toda a estrutura do evento – incluindo arbitragem, alimentação, premiações e logística – será garantida graças a uma emenda parlamentar da deputada estadual Rosangela Donadon.

Além de promover o esporte de base e o intercâmbio entre municípios, o campeonato também fomenta a economia local, com impacto positivo nos setores de hospedagem, alimentação e transporte.

Confira os jogos da primeira fase:

Dia 18/07 – Sexta-feira (Estádio Portal da Amazônia e Park Embratel)

15h00 – Sub-13: Rondoniense S.C. x S.C. Genus

15h00 – Sub-11: S.E. União C./Fla-Cacoal x E.C. Espigão

16h30 – Sub-13: C. Atlético Cacoal x S.E. União C./Fla-Cacoal

16h30 – Sub-11: Rondoniense S.C. x VEC/Proj. Missões

18h00 – Sub-13: E.C. Espigão x Rolim de Moura E.C.

19h30 – Sub-11: Grêmio Airesbool x C.A. Pimentense/América

21h00 – Sub-13: Grêmio Airesbool x VEC/Proj. Missões

Dia 19/07 – Sábado

07h30 – Sub-11: Rolim de Moura E.C. x Rondoniense S.C.

09h00 – Sub-13: C. Atlético Cacoal x E.C. Espigão

10h30 – Sub-11: Grêmio Airesbool x S.C. Genus

14h00 – Sub-13: VEC/Proj. Missões x Gazin Porto Velho E.C.

15h30 – Sub-13: S.E. União C./Fla-Cacoal x Rolim de Moura E.C.

17h00 – Sub-13: C.A. Pimentense/América x Rondoniense S.C.

18h30 – Sub-11: S.E. União C./Fla-Cacoal x C. Atlético Cacoal

Dia 20/07 – Domingo

07h30 – Sub-11: VEC/Proj. Missões x Rolim de Moura E.C.

09h00 – Sub-13: Gazin Porto Velho E.C. x Grêmio Airesbool

10h30 – Sub-11: E.C. Espigão x C. Atlético Cacoal

14h00 – Sub-13: Rolim de Moura E.C. x C. Atlético Cacoal

15h30 – Sub-13: E.C. Espigão x S.E. União C./Fla-Cacoal

17h00 – Sub-11: C.A. Pimentense/América x S.C. Genus

18h30 – Sub-13: S.C. Genus x C.A. Pimentense/América

Fase eliminatória:

21/07 – Segunda-feira (Quartas de final e semifinais – locais a definir)

A partir de 07h30 – Jogos das quartas de final Sub-11 e Sub-13

A partir de 10h30 – Jogos das semifinais Sub-11 e Sub-13

Finais – 22/07 (Terça-feira) – Estádio Portal da Amazônia

15h00 – Final Sub-11

16h30 – Final Sub-13