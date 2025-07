COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

BRUNA LIRA E SEU GWM TANK 300 Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, a arquiteta BRUNA LIRA retirou seu maravilhoso GWM TANK 300 o SUV híbrido da nova era do Off-Road, projetado para ir além da performance e do design. Nas fotos Bruna de amarelo, e a empresária Poliana Miranda da GWM ladeadas por Sarah Nocko e pecuarista André Honorato, respectivamente irmã e esposo de Bruna Lira. E o consultor de vendas André Dotto Pacheco da GWM Mega Motors responsável pela venda

RAFAEL FAZ ANIVERSÁRIO Mês de julho é de festejar o aniversário do amoroso RAFAEL filho caçula da empresária POLIANA MIRANDA, que comanda as concessionárias PSV FIAT, CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal e Rolim de Moura, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, e ainda da GWM MEGA MOTORS da famosa marca GWM a linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado. Rafael faz aniversário amanhã, Dia 18

NOELI BRUM DEIRÓ FEZ ANIVERSÁRIO Em Cacoal/RO, NOELI BRUM DEIRÓ comemorou aniversário ontem, dia 16. Na foto Noeli entre o esposo deputado estadual Cirone Deiró e a empresária Poliana Miranda da concessionária GWM Mega Motors da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado



ESTILISTA LINDA VON RONDON Estilista renomada e empreendedora da alta costura, LINDA VON RONDON é parceira do Troféu CACAU DE OURO há anos, sempre surpreendendo a mim e a todos, com os exclusivos trajes que uso à cada edição do tradicional evento, que neste ano completa a 22ª Edição e acontecerá no salão de festas do CATUAÍ Hotel em Cacoal/RO, no dia 25 de outubro próximo. Na foto a estilista Linda Von Rondon e seu esposo Melque Von Rondon prestigiado Fisioterapeuta na Capital do Café



FÉRIAS EM JOÃO PESSOA João Pessoa capital da Paraíba com Centro Histórico considerado Patrimônio Cultural e Artístico do Brasil, é uma cidade rica em história e cultura que reflete mais de 400 ANOS. Seu Centro Histórico é um reflexo vivo da arquitetura colonial, com suas ruas de pedra e casarões antigos. A culinária paraibana oferece um festival de sabores tradicionais, incluindo pratos como carne de sol e a sobremesa cartola. Artesanato, folclore e a música tradicional como o forró, enriquecem as noites da cidade. João Pessoa não só preserva sua herança cultural, mas também oferece uma alta qualidade de vida com sua infraestrutura moderna. Por tudo isso, o empresário Otávio Foli sócio proprietário da CASA&DECORAÇÃO em Cacoal/RO, escolheu João Pessoa para passar férias com a família e amigos. Na foto Otávio de camiseta laranja, e a esposa Ivone Foli entre o filho Otávio Henrique Foli que cursa Direito e a filha Syndell Foli, seu esposo Ermerson Bino, e a filha Mariana Foli Crivelaro. Na ponta Elizania Krause com o esposo Florisvaldo Gomes e a filha Beatriz Gomes

SUELI RIBEIRO FAZ ANIVERSÁRIO A atenciosa consultora de vendas Sueli Ribeiro Rodrigues da concessionária PSV FIAT do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, comemora aniversário na próxima quarta-feira, dia 23

Produção PODCAST Troféu CACAU DE OURO 2025 A empresa de produção de mídia e transmissão DNA MIDAS do empreendedor Francisco Junior em Cacoal/RO, continua sendo a responsável pela TRANSMISSÃO do Troféu CACAU DE OURO 2025, e produção do PODCAST e DOCUMENTÁRIO com os ilustres homenageados do tradicional e prestigiado evento, que acontecerá no salão de festas do CATUAÍ Hotel em Cacoal/RO, no dia 25 de outubro próximo. No próximo mês de agosto daremos início ao PODCAST COM OS HOMENAGEADOS deste ano

KÁTIA RIBEIRO FAZ ANIVERSÁRIO Acompanhada pelo esposo psicólogo e neuropsicólogo Vinícius Santana, a advogada Katia Carlos Ribeiro afivelou malas e curte as férias de julho na Itália, com extenso roteiro turístico. Na foto o casal e as jovens Letícia Ribeiro Alves e Laís Ribeiro Batistela filhas de Katia, e Lívia de oito meses, filha do apaixonado casal. Kátia Ribeiro comemora aniversário no próximo dia 25

ARRAIÁ DO ABRIGO No próximo sábado, dia 19, acontece o ARRAIÁ DO ABRIGO VIRA LATA VIRA AMOR em frente à Clínica Veterinária e Pet Shop Thiago Giordani na avenida Amazonas, em Cacoal/RO. No prestigiado evento barracas com comidas típicas, bebidas, chopp da Cerveja Tóxic, Brinquedos Almeida para a criançada, pescaria e o tradicional desfile de cães fantasiados. Vale a pena prestigiar e participar EM PROL do Abrigo Vira Lata Vira Amor Associação Protetora de Animais, uma instituição que funciona por meio do trabalho voluntário, apoiadores e comunidade em geral.