Diretor comercial do Shopping Jardins convida população para “Arraiá do Jardins” neste sábado em Vilhena

O diretor comercial do Shopping Jardins de Vilhena, Raimison Areval, anunciou oficialmente a realização do “Arraiá do Jardins”, evento junino que será realizado neste sábado, 19 de julho, a partir das 18h, no piso da praça de alimentação do centro de compras, com entrada gratuita.

Em visita à redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 18, Raimison disse que o evento foi cuidadosamente planejado para proporcionar momentos de lazer e entretenimento às famílias vilhenenses, com uma programação repleta de atrações típicas da época. “Teremos barracas com comidas tradicionais, música ao vivo, sorteio de prendas, decoração temática e um ambiente acolhedor preparado com muito carinho para a população. Convidamos toda a comunidade para participar dessa grande celebração”, destacou o diretor.

A estrutura do evento foi pensada para garantir conforto, segurança e acessibilidade aos visitantes, reforçando o compromisso do Shopping Jardins com o bem-estar dos seus frequentadores.

Além da proposta de diversão, o “Arraiá do Jardins” tem como objetivo fortalecer os vínculos com a comunidade local e valorizar as manifestações culturais da região. “Queremos que o shopping seja, cada vez mais, um espaço de convivência e integração entre os moradores da cidade. Promover eventos como este faz parte da nossa missão social”, completou Raimison.